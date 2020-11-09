自新冠肺炎疫發後，全球各國幾乎都因難以防守疫情，影響民眾生活自由，但台灣靠著超前佈署與全民配合防疫規範，成功擋下疫情擴散，如今才能如常活動，甚至在完善配套措施下，舉辦馬拉松，昨(11/8)被譽為「最有人情味賽道」的彰化田中馬拉松如期舉行，女星賈永婕也跟老公前往參賽，直呼感動：「全世界應該都好羨慕我們」。

田中馬拉松(簡稱田中馬)，近年名聲遠播，其英文名為「Taiwan Rice Heaven－Tianzhong Marathon」，正是在有「台灣米倉」美稱的彰化田中舉行，而美麗的不只是自然景色，還有沿途民眾充滿人情味的加油聲，甚至豐富到超乎想像的飲食補給，讓人身心大滿足。

賈永婕跑台中馬，沿途吃好吃滿，還有熱情民眾幫加油。(取材自賈永婕臉書)

今年的田中馬拉松不畏疫情衝擊，仍是一開放報名很快就額滿，共1.6萬人熱情參加，女星賈永婕夫妻檔也報名，她今天在臉書分享心得，表示在這種時刻，出發時還能看到滿滿的人潮一起參與，在現場的她感動到快哭了，「深深覺得台灣人好幸福，全世界應該都好羨慕我們！感恩啊」。

而這回田中馬，飲食補給部分水準依然高，有王品集團提供的300公斤牛小排、大仁哥桶子雞提供90隻烤雞、當地店家贊助等，幫跑者加油兼餵飽飽，賈永婕也說整路就享受美好的賽道並且「一直一直吃，吃好吃滿！我真的吃得很認真！」，跑完還不忘再享受一輪當地美食，甚至「提了兩袋田中無敵好吃芭樂回家」，但後來悲劇，夫妻倆本打算衝刺到高鐵站搭車，卻是直接目送他們的班次駛離，賈永婕被老公念說跑太慢，她則喊冤：「我胖了兩公斤是要怎麼跑啦！」。

(中時新聞網)