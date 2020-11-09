本土天團5566成員王仁甫、孫協志近日錄炎亞綸、唐綺陽與Sandy吳姍儒主持的公視《36題愛上你》，披露當年出道前後秘辛，團體輝煌時期，還曾被邀請入籍新加坡。孫協志表示出道前的志願是當警察，但自己不愛念書，因此沒考過警校，王仁甫笑他說：「你還是可以不用放棄警察夢想，現在可以開個保全公司。」

在5566成團前，王仁甫演藝生涯並不順遂，有段時間曾到通訊行工作，他說：「那時一天最高賣72支小海豚。」堪稱超級店員，他當年還一度想跟經紀人孫德榮解約，跟著店長一起創業賣手機，他認為當初如果轉行成功，「我現在就是仁甫電信了」。孫協志稱他是「被偶像團體耽誤的手機店老闆」，唐綺陽聽了忍不住狂笑。

5566創團後爆紅，當年戲劇《MVP情人》、《完全娛樂》等輸出海外，在新加坡享高知名度，曾應邀參與新國的慈善募款與國慶日表演。孫協志表示當年連總理夫人都力邀團員們入籍新加坡，但因有太多觀感與現實的考量，遂打消這念頭。而團體間成員難免有爭執，王仁甫形容，「我把演藝事業當成是事業、工作，可是協志他有點當作是他的生命」，過去曾因表演排練到半夜有過爭吵，而王仁甫坦言自己是「情緒會寫在臉上的人」，孫協志也說：「我們討論事情是毫無保留的。」認為彼此溝通會直接說，不怕傷和氣。

(中時 )