中壢車站一名24歲少女，蹲坐在路邊，身旁還有一個行李箱，而有不少知情人士表示透露這名少女的身分。（圖／翻攝自爆廢1公社）

桃園中壢火車站近期出現1名24歲沈姓女子，每每帶著泡麵紙碗、粉色行李箱坐在路旁乞討，有網友發文關切。引發大眾關注。沈女現身向媒體表示，自己就是想當乞丐，每天乞討12小時，目標是存到500萬元。

日前有網友在《爆廢1公社》發文，表示4日晚間行經中壢火車站時，看見一名長髮少女手環抱雙腿、身穿軍綠外套及短褲，坐在角落，身邊放有一個大的粉色行李箱，前方還擺放一個泡麵紙碗，讓路過的民眾都相當好奇。有知情人士指出，該名少女很常出沒在中壢一帶，持續這行為至少一年。除了火車站之外，她也會在地下道、文具店前蹲坐」

事件曝光引發熱烈關注，警方也到場勸導多次，近期在派出所員警的幫助下，由家屬將人領回，返回家中休息，沈父無奈指出，這已經不是第一次了，雖然多次請愛女回家，但「每次都還是這樣」。

不過24歲沈女接受《ETtoday新聞雲》訪問，她表示因家裡窮，所以動心起念當乞丐，目標是存到500萬。沈女透露高二時父親生病無法工作，媽媽當會計收入才2萬元，家中經濟不好，她休學找工作，換了多個工作卻不順利，最後仍回家中。

沒收入待家裡讓她心中壓力大，後來心想那當乞丐好了，就這樣真的開始乞丐生涯，在中壢火車站行乞一年多。沈女說她每天行乞12小時，最好一天收2000元，但最糟只有200元，很不穩定，最近開始找別的工作。

(中時新聞網)