今年美國總統大選，在民調中民主黨候選人拜登均大勝共和黨候選人川普，但實際結果卻是兩人得票數相當接近。專家表示，會造成這種違反預期的結果，主要來自多數人不會注意到基本盤（民主黨與共和黨的基本支持率）並沒有很大差別的事實。

仰賴直覺的判斷和決定，看似正確，但卻是產生誤判的來源？這項諾貝爾經濟學獎得主康納曼的發現，陽明大學神經科學研究所找到關鍵的腦神經運作機制。

康納曼在暢銷書《快思慢想》中提到，直覺捷徑式的思考是人類許多決定和機率估計的基礎，源自大腦的快思系統。然而，捷徑式思考的提出，意在解釋人類在判斷事件發生機率時常見的偏誤，其中以「基率忽視」最具代表性，也就是判斷機率時，過度重視當下訊息而忽略考量基本盤。

陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒表示，可以把忽視基本盤的情況想成大腦內有一個訊息磅秤系統，她的作用不是在為物質的重量秤重，而是在為日常生活中接收到的許多訊息秤重。基率忽視反映了此系統對於基本盤給予的斤兩太少，給予當下經驗的權重過大的結果。

今年7月發表在美國國家科學院院刊的論文中，吳仕煒與目前正在美國羅格斯大學攻讀博士的楊勻硯找了28位受試者，透過決策實驗，並結合功能性磁振造影與貝氏數理模型，發現大腦在內側前額葉、眼窩額葉和核殼等腦區形成一個「訊息磅秤」系統。這個磅秤系統反映出人們對於基本盤與當下資訊的相對訊息重量，而決定訊息變異度的腦區則位於內側上額葉。

吳仕煒表示，訊息磅秤系統的活動程度反映人們忽視基本盤的程度。他說，實驗最有趣的發現是穩定的基本盤反而是基率忽視的溫床：人在穩定的環境容易對當下訊息過度反應，低估基本盤的訊息重量。這些偏差和大腦訊息磅秤系統和訊息變異性系統的溝通模式極有關係。

這項研究揭開人類快思慢想的腦神經面紗，提供後續行為經濟學與腦神經科學的研究基礎，也同時證實社會科學與醫學研究可以相輔相成。

(中時 )