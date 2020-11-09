現代風格把傘化為封面意象，一掃人們對基隆陰雨綿綿的印象。（基隆市政府提供）

基隆市政府觀光及城市行銷處推出全新中、英、日版自由行手冊，以在地基隆人的生活方式出發，帶領遊客走入基隆人的日常，體驗基隆在地文化，要讓人在基隆24小時玩不停。

基隆市市長林右昌表示，這幾年團隊努力蒐集屬於在地的元素，打造城市特有城市觀光品牌，透過國內跳島與環島郵輪，基隆成為振興國內旅遊市場重鎮，基隆的定位不只是台灣的海洋國門城市，更兼具郵輪海洋海港、人文歷史美食以及時尚浪漫三大特色，積極透過劇組協拍，讓基隆躍上國際媒體版面。推介旅遊資訊有許多管道，一本精美的手冊除了提供旅遊資訊外更可以承載美好旅程的回憶。

一共推出三種語版，讓國內外自由行旅客玩不停。（基隆市政府提供）

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示：全新推出的24小時基隆人生活風格寶典，以在地人的觀點，將「基隆人的日常」化為內容，用當地人才知道的特色來介紹這座城市，從單行道規劃、屬於港都特色的咖啡館風情、鮮美平價的漁產、走到哪裡都有的階梯、無邊境游泳池等等，讓國內外觀光客留下深刻的基隆印象。基隆的風采吸引了許多影視團隊來此取景，手冊也介紹許多熱門場景畫面，讓粉絲滿足追星慾，將依山傍海的基隆特色，透過人文史蹟、海人生態，讓遊客體驗基隆專屬潮起潮落的故事。

人稱「南府城，北基隆」，講到基隆怎能不介紹當地特色小吃？手冊收錄一定要跟著當地人一起吃的特色美食，基隆美食見證了民族熔爐的精彩，從中國閩粵移民、日本、戰後中國各省、東南亞等族群都在列，不論是清晨或午夜都可以找到不同族群的蹤跡，而且五步之內必有美食，種類繁多。像是先煎後烤的基隆蔥油餅，口感特別香酥且不油，國民美食滷肉飯、基隆特色營養三明治、文化融合的咖哩沙茶麵，泡泡冰等浪漫小吃通通收錄其中。

為了讓自由行的國、內外遊客24小時玩不停，手冊編排了六條自由行特色遊程，展現基隆豐富多元的面貌，從百年廟宇走到巷弄老屋，到外木山追日出，大啖在地早餐小吃，到擁抱山海的八斗子沿線，不管是搭乘大眾交通工具、自駕都便捷。更貼心的附上Google map QRcode，一掃即有路線導覽。另外還有讓基隆人賴上一整天的咖啡館推薦、美食圖鑑與親友分享的伴手禮，也介紹基隆特色慶典中元祭，讓遊客愛上特色基隆。

曾姿雯處長表示，深度旅遊就是要以當地人的眼光體驗在地文化，基隆觀光手冊以國內外自由行遊客的觀點出發，希望讓觀光客能放慢腳步體驗基隆。

此次基隆觀光宣傳手冊的設計，由經手世大運、台北畫刊、林務局、故宮觀光手冊的團隊「Broo 品牌釀造室」操刀，以現代手繪風格融合基隆意象，封面甚至放上一把雨傘，一掃人們往往對於基隆陰雨綿綿的形象，基隆反倒是能讓人擁抱山海、不燒腦地沈靜一整天的城市。

內文不時出現讓人會心一笑的文卡，如「基隆人吃什麼都要配馬路醬」、「綠燈右轉發現又是單行道」、「最讓基隆人自豪的海水游泳池」等，從字體挑選配色調整，到重新分配版面，製作一本能將基隆海港的個性表達無遺、一定要收藏的旅遊手冊。

基隆人生活風格寶典手冊目前鋪陳於基隆市旅遊服務中心、基隆市東岸商場旅遊服務中心、基隆市各借問站、觀光局各旅遊服務中心、桃園及松山機場旅遊服務中心、台北、板橋、瑞芳、台中、台南、台南新營、高雄火車站旅遊服務中心桃園、台中、台南、左營高鐵火車站旅遊服務中心丶北海岸及觀音山國家風景區各遊客中心等地點，歡迎索取。

(中時 )