川普可能的下一步

長久以來，美國總統川普一直抱怨，入主白宮擔任公職讓他少賺了好幾十億美元。如今民主黨對手拜登宣布勝選，而他面對的選擇除了包括重振掛有「川普」名號的企業外，電視台也在向他招手。

據《紐約時報》（The New York Times）8日報導，川普的稅務紀錄顯示，他的財務有出現困境的跡象。如今選民拒絕他連任，川普可能會尋求重回電視界，繼續獲利豐厚的事業。而家族事業又能大展拳腳，彌補在海外撈金所錯失的時光。

川普在2016年問鼎白宮前，飯店和高爾夫球俱樂部曾推升家族事業的成長。

不過，川普的次子艾瑞克（Eric Trump）和川普集團（Trump Organization）並未回應集團未來的計畫。4年前，川普在贏得選戰後，拒絕脫售他在川普集團的持股，選擇了避免利益衝突的計畫。此外，集團承諾，放棄海外的新交易，並聘請道德顧問，以審查部分國內投資案。

民主黨和其他人士認為，這麼做最多只能算是半吊子。事實上，這幾乎阻止不了川普把旗下休閒度假和飯店變成說客，金主和企業主要求另眼看待的中樞。然而，川普執政仍造成家族企業重大損失。自從他上台後，就沒有達成一宗新飯店交易。而揭露的財務狀況顯示，身為他金雞母的房地產交易大多也好不到哪裡去。

川普去年在沒有提供任何證據的情況下說，當了總統，可能讓他少賺30—50億美元（近860億—1,430億台幣）。而衝擊最大的，或許就是禁止新海外交易。在川普入主白宮前，集團原本打算在中國大幅擴張，而他上任後，仍維持在大陸的銀行帳戶和未運作的上海辦公室。事實上，集團原本還在哥倫比亞，巴西和土耳其探索可能的新合作機會。

據好幾位接近集團的消息人士透露，如今他們不再受自我約束限制，可望尋求飯店交易和其他業務。不過，由於集團受到新冠肺炎疫情，執法單位調查等影響，要重振事業還得面對好些障礙。此外，分析指出，要是川普選擇2024年再度問鼎白宮，或許需要避免再涉及新的海外交易，以免提供政治對手攻擊的彈藥。

(中時新聞網)