台中市大甲聖母宮昨天到宜蘭謁祖進香，深夜回鑾在大甲、外埔遶境，活動持續到今天凌晨，但民眾抱怨，凌晨2時許還在放爆竹煙火，紛紛在睡夢中被驚醒。大甲警分局獲報後當場蒐證，將依《社會秩序維護法》等開罰。

大甲聖母宮位於外埔區甲后路，昨天到宜蘭南方澳謁祖進香，深夜回鑾在大甲、外埔遶境，直到凌晨2時許才回鑾安座，由於信徒燃放大量爆竹、煙火，不少民眾在睡夢中驚醒，由於今天是周一，大家都要上班、上課，氣得撥打110報案或市民專線1999反映。

民眾拍下放煙火影片上傳臉書社團《我愛大甲2》，貼文說：「聲勢浩大，嚇得以為阿共仔打過來了呢！」有人留言說， 「真的太誇張了，無法無天，沒政府了嗎」、「太扯了吧都幾點了，還要不要給人睡覺啊」。

大甲警分局表示，聖母宮活動原本規劃在昨晚10時前結束，但活動一直持續到凌晨2時許，獲報後立即派人前往蒐證、取締，將依《社會秩序維護法》第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，處以6000元以下罰鍰。活動逾時部分，也依《道路交通管理處罰條例》共開出4張罰單，每張可處1200元至2400元。

廟方回應說，原本活動申請時間到就要結束，因外地參與陣頭及信眾多，廟方要結束，信眾卻堅持要走完原有流程，才造成深夜擾民，十分抱歉。

(中時 )