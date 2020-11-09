美國大選水落石出，市場不確定因素大幅消除，台股加權指數今天(9日)寫下盤中、收盤2項歷史新高紀錄。台股從開盤跳高，一度漲逾170點，上午9時35分樹立史上盤中最高點13149.90紀錄；尾盤雖漲幅收斂，最終也漲153.94點或1.19％，報13127.47點，改寫今年9月16日時收盤12976.76點紀錄。

台股開盤直接爆噴近147點，攻上13120.25點，突破今年7月28日13031.70盤中紀錄，此後持續刷新紀錄，至9時35分達最高點。股王大立光漲幅近4%或120元，收3265元最為亮眼；權值股龍頭台積電漲幅逾1%，收458.5元。

群益投顧指出，台股在外資積極買超，美股特定買盤積極，台股早盤突破萬三關卡，指數再創歷史新高，但建議投資人，逢高仍應保持高度警覺，嚴守技術面應對，目前全球資金大氾濫，過去10年的股指操控資金、今年與全球主要央行資金大灌水下培養的資金巨鱷，共同形成上漲重要推手，雖然買盤作價美股期指積極，但中長線基本面風險拉高下，建議擇強勢題材股，守技術面操作應對。

(中時新聞網)