國際媒體紛紛報導美國總統大選由拜登勝出，國民黨文傳會副主委王鴻薇今在臉書提醒，當年馬英九政府任內與美國歐巴馬政府進行3次「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，歐巴馬任期最後也與蔡英文政府進行過一次，但「最愛台灣」的川普除了賣武器及含瘦肉精美豬牛給台灣，卻在TIFA繳了白卷。她指出，美國新總統會恢復和台灣進行最重要TIFA談判嗎？

王鴻薇說，「最愛台灣」的川普除了賣給台灣含瘦肉精美豬和大賣武器之外，台美之間最重要的經貿談判TIFA整整被冷凍四年，主導TIFA的美國貿易代表署USTR對台灣的呼喚已讀不回，所謂最好的台美關係裡面，並沒有台灣經貿的利益。

她說，回顧歐巴馬主政和當時的馬英九政府時期，台美進行了第七、八、九屆TIFA會議，而歐巴馬的任期最後，在2016總統大選前夕，台美間進行第十屆TIFA會議。然後換了川普主政，然後，就沒有然後了。

王鴻薇說，川普上任之後，到今天，川普政府沒有和台灣進行任何一場TIFA會議。一場都沒有。不知在短短明年交接日之前，川普是否還能記起台灣。如今美國大選結束，明年1月20日新總統交接，台灣會送上一份進口萊豬大禮，而對台灣具有經貿價值的TIFA能否在拜登政府重新復談？

她指出，很多人說，我們可以跟美國談BTA。這種痴心妄想到了川普敗選不知道是不是已經夢醒，拜登的經貿路線是多邊而非雙邊，美國會重啟TPP嗎？台灣可能加入TPP嗎？這對台灣又是一個新課題。

王鴻薇強調，不論多邊還是雙邊，不論有沒有TPP，尋求和美國重新談經貿應該才是基本功。否則吃再多萊豬，買再多武器都是枉然。

(中時 )