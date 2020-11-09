陳嘉樺（Ella）本周六、日將在台北流行音樂中心舉辦《艾拉秀》巡演，倒數5天登場，Ella本週賣力彩排最後閉關演練，而造型上也啟動「變髮」！前天坐在髮廊整整8個小時等待，染了一頭「霧紫灰」新髮色，她形容：「變髮過程非常地漫長，頭髮都是染劑、還有錫箔紙包覆，頂著大概2公斤重量一直覺得頭好重！」染髮後，她看見完成的模樣大力稱讚：「請大家敬請期待！這是以前沒嘗試過的顏色，給艾拉秀一種煥然一新的感覺，雖然坐到我開始懷疑人生了，想說到底還要多久，成果我很喜歡，看起來有一種大明星的感覺。」

此外，《艾拉秀》周邊商品日前開放搶購，商品別出心裁的設計呈現Ella全方位多面向特性，以「畢卡索當年在同一張畫布上呈現不同的角度與視角」為設計發想，將Ella的臉部特寫做拆解、重組，搭配油畫效果製作成面具，也由此延伸周邊成了「艾拉秀」的特殊符號。Ella自己愛不釋手，直呼「我平常就喜歡T恤加牛仔褲，這是最不敗的經典，有件好看、做紀念的T恤是非常重要，黑色跟白色都是百搭的」。

周邊商品種類多達10樣以上，包括「A咖養成筆記本」、「限量捲筒彩色衛生紙」、「娛樂無限黑Tee、白Tee」、「刷毛連帽黑T、白T」等；預購消息才一出，粉絲們已手刀搶購，其中衛生紙（檸檬黃、紳士黑）、漁夫帽秒殺完售！聽到衛生紙被搶購的好消息，Ella開心說：「呼應這次有一段關於女明星上廁所的環節，讓你在使用時，想到艾拉秀的情節會心一笑，也是生活中隨手可得、必須要用的東西，希望這樣的歡樂可以一直陪伴大家。」更打趣說：「衛生紙顏色真的太特別，若好朋友來可能會沒發現，把幽默成份注入商品精神，用幽默看待生活，不要太過嚴肅。」《艾拉秀》購票洽拓元售票。

Ella的《艾拉秀》本周登場。（勁樺娛樂提供）

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