新竹市消防局獲前瞻計畫補助1億8214萬元，建置全國首創的MR（混合實境）、VR（虛擬實境）教室，全面提升消防員救災訓練效率。（陳育賢攝）

新竹市政府為增強消防弟兄的救災能量，向經濟部前瞻計畫爭取補助1億8214萬元，在新竹市消防教育訓練基地建置全國首創的MR（混合實境）、VR（虛擬實境）教室，模擬火焰閃燃等真實場景，全面提升消防員救災訓練效率。

市長林智堅表示，為增強新竹市防救災能量，提升打火弟兄救災安全，市府近年投入超過1.1億元經費採購消防車輛及裝備器材，此次再獲經濟部補助，建置全台首創的MR教室，模擬出化學槽車洩漏、化學管線洩漏等過去得費時費力仿造出的災害場景。

他說，MR能高度擬真模擬救災現場狀況，帶上實境眼鏡能看見火場，MR的「感應握把」更可裝在連接水帶的噴頭（瞄子）上，學員戴上眼鏡、手持握把，不只身歷其境，連器材的觸感及重量都十分逼真。

另外，透過VR打造的消防救災模擬演練系統，則是特別針對新竹街景特色，模擬仿大遠百的大型購物中心、仿國賓飯店的高層建築物、仿關帝廟的狹小巷弄地區等火災樣貌，以便消防指揮官訓練調度指揮。

消防局長李世恭表示，新竹市消防教育訓練基地成立已有16年，代訓人數已超過3萬4000人，除了有16項完善的救災訓練設施外，更遴選具有第1線救災經驗的消防人員擔任教官群，透過教學相長的模式，累積教學經驗。

此次再利用中央補助經費建立「多功能應用救助訓練設施」仿造山坡、密閉空間場景，更可全面訓練學員救災能力。未來，新竹市消防教育訓練基地不僅訓練消防員，也將轉化訓練課程，協助國內大型企業及高科技公司等單位，訓練公安人員，提升自我防護能力，共創防救災產、官、學界3贏。

林智堅今天也特別到訓練基地體驗MR救災訓練設施，透過實境眼鏡，看到失火民宅實況、受困民眾，林智堅並擔任水線瞄子手，在消防訓練教官指導與隊員協助下，嘗試滅火救出生還者。

他也體驗消防員訓練日常，先換裝消防衣，負重爬兩層樓梯，還接受搜救訓練，進入倒塌大樓內，協助搜尋生還者。

(中時 )