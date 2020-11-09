民主黨候選人拜登宣布當選美國總統，鼓勵投資人買進對貿易局勢敏感的貨幣，周一美元貶至10周低點。市場預期，較為冷靜的白宮有助於提振全球商業活動，以及美國貨幣政策仍將維持寬鬆。

因美元指數跌至9月初以來新低，人民幣兌美元站上28個月高點，紐西蘭元創19個月新高，而澳元則創7周新高。韓元創21個月新高，報1,115.33兌一美元。英鎊創下逾兩個月高點。繼上周勁揚2%，周一歐元升值0.1%，報1.1895美元，創下兩個月新高。

上周六拜登驚險拿下決戰州賓州的20張選舉人票，領先川普取得入主白宮的門票。在拜登掌理白宮，民主黨與共和黨分別掌控眾議院與參議院形成國會僵局的預期下，市場認為美國推出大規模財政激勵方案的可能性已經降低，而為了提振受疫情重創的經濟，聯準會可能進一步降低借貨成本，並擴大量化寬鬆（QE），美國公債殖利率大跌。

美元普遍走弱，使日圓維持強勢，兌美元僅略低於上周五創下的8個月新高（103.18日圓）。美債息下滑，亦減少了美國公債對日本大戶的吸引力。

人民幣對美國大選結果尤其敏感，因市場預期拜登對中國將採取較為軟化或較可預期的政策立場。此外，周末中國發布的貿易數據意外強勁，亦帶動人民幣站上6.5826兌一美元。

不過，由於上周五匯市已大致反應了拜登的勝選，以及美國28年來首位爭取連任失利的現任總統川普尚無讓步跡象，使周一匯率出現更大幅波動的空間受抑。新冠肺炎疫情急速升高，亦令市場感到擔憂。周日全球新冠肺炎確診數已經突破5000萬大關，而根據路透社統計，美國在周日成為全球第一個確診數突破1000萬人的國家，加深了擴大封鎖的擔憂。

(時報資訊)