嘉義市議員陳姿妏9日在市議會定期會工作報告上，爆料某學校組長在處理學生事件時，疑情緒控制不佳翻桌。（呂妍庭攝）

嘉義市議員陳姿妏9日在市議會定期會工作報告上，爆料某學校組長在處理學生事件時，疑情緒控制不佳翻桌，嚇壞全班同學，質疑組長處置不當，市府教育處長林立生指未接獲學校、家長反映，會進一步了解、查辦，不會隱匿，一定依法處理。

陳姿妏說，近日有家長跟她反映，指孩子班上一位同學因故哭泣，當時家長請組長代為處理，結果組長不知何故竟掀翻桌子，不只哭泣的孩子看傻，其他孩子也嚇到，詢問教育處是否有掌握？並指該組長的行為是不好的示範，教育工作者有如此粗暴舉動令人難人置信，加上不是第一次，家長敢怒不敢言，要求教育處好好查一查。

林立生表示，經查本市109年度到11月9日的校安通和陳情系統，並無相關案件通報，會進一步了解實際狀況，是否如議員所陳述，如屬實就依法查辦。

林立生說，依據教師輔導與管教學生辦法注意事項內容，教師輔導與管教學生應先了解學生行為之原因，針對其原因選擇解決的方法，再採取適當的輔導及管教措施，並與家長共同討論，以維護學生學習權，倘若有發生類似情形，學校將依不同情節協請警政、社政或衛政單位協助處理，市府也要求學校落實校安通報。

林立生也說，嘉義市積極落實正向管教、品德教育等方案，每年辦理輔導管教研習，及辦理正向管教範例徵選活動，並預計在11月18日辦理正向管教範例觀摩及表揚活動，以瞭解嘉義市教師輔導管教學生的現況。

另針對使用不當管教方式的教育人員，會提供繼續教育及輔導，以提升教師情緒管理及班級經營相關知能，又教師有不當管教學生行為者，學校應予以告誡，再有不當管教學生行為者，應按情節輕重，予以懲處。

(中時 )