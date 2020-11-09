今天下午1點半左右通訊軟體LINE突然掛掉，寫著「網路連線不穩定」手機、電腦版全都不能用，讓正在上班的網友們紛紛在PTT哀號，訊息傳不出去，「我也是」、「好像是 有夠爛」、「line 真的是爛到笑不出來」、「工作都被影響」、「慘，沒Line好比停電一樣難受」，對此LINE公司表示，現在還在瞭解狀況中，直到1點50分才修復好。

LINE一壞掉造成全台灣通訊受影響，許多人都在PTT上崩潰留言工作全毀了，「馬的爛貨 星期一超忙的」、「煩欸工作檔案來不及載」、「聯絡不到請假的上司 QQ」、「可以下班了」、「老闆們哭哭了啦」、「QQ跟妹紙打的正火熱...」、「掛了才發現被line綁架的太嚴重」。

除了PTT外，大批網友還跑到LINE的官方臉書洗版，怒喊快點修好好嗎，「掛掉了 連工作也要掛掉了」、「我再談五千萬的case給我斷」、「我以為我沒繳錢⋯」、「難怪工作群組一片平靜」、「原來是line壞掉了，女友才剛跟男生出去就一直不接電話，害我還擔心了一下」。

對此LINE公司表示現在還在瞭解狀況中，目前已經緊急修復完畢，可以使用了，但當機的地獄20分鐘還是造成大家工作上的困擾，會議、案子、約妹子全被打斷。

(中時新聞網)