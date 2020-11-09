家有遲緩兒，總是讓父母感到心有歉疚；1名2歲男童因發展遲緩，遲遲不能開口說話，去年至衛福部彰化醫院進行早期療育課程治療，1年來男童情緒變得平穩，身心發展有顯著進步，也能開口說話表達，讓自責不已的媽媽終於放下心中大石，綻放久為笑容。
彰醫兒童發展聯合評估中心主任梁孫源表示，2歲的小方（化名）去年由媽媽帶來評估，當時他在語言、認知及動作發展均落後，經過1整年的早期療育、追蹤評估，各方面發展都有顯著進步。
媽媽指出，得知孩子發展遲緩時，心中難過又自責，懷疑自己是否照顧上有什麼疏忽，才導致如此；在早療團隊支持下停止自責，並與語言治療師、職能治療師及心理治療師合作，看見孩子持續進步，她也愈來愈享受陪孩子遊戲、共讀，慢慢也會在日常生活的自然情境中，隨時教導他。
梁孫源表示，小孩發展遲緩，大部分並非父母的過錯，應及時把握3歲前的黃金早療期，幼兒1歲半應能開口叫「爸」、「媽」等簡單單字，2歲可以清楚表達「喝水水」、「媽媽開」、「爸爸抱」等簡單詞句，如果發現家中孩子沒有達到預期標準，就建議家長尋求評估、諮詢，及早發現是否發展遲緩並接受早期療育。
梁孫源表示，學齡前兒童約有8％發展遲緩，僅極少數是父母忽略所致，多數並非父母造成；因此家長無須自責、鬱鬱寡歡，孩子感受到壓力、隨時處於不安的環境中反而會使發展遲緩情形雪上加霜。俗語說「大隻雞慢啼」，其實也有少數孩子因太內向不願說話，長大了就會好；但大部分仍是遲緩問題，最好在3歲前、最慢6歲前治療都還有不錯的效果。
(中時 )
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