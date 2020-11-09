這項「小生意」目前有一堆人排隊等執照。金管會9日透露，外籍移工小額匯款業務目前有二家業者正在沙盒實驗，但有一堆業者等著申請，但同類業務已不能再進沙盒，就等電子支付機構管理條例立法完成，預計2021年首季即可大幅開放。

目前在沙盒實驗外籍移工小額匯款的兩家公司，即統振與易安聯，也因電支條例未過關，所以延長交易，但如立委郭國文即表示，外傳騰訊也看上易安聯，打算要投資；易安聯資本額只要20萬元，卻可作1億元為上限的跨境小額匯兌，每筆收手續費，報酬率相當可觀。

至於曾經是台灣之光的新創業者「櫻桃支付」，則已自行撤回進沙盒實驗的申請，金管會亦表示，主要是櫻桃支付是採「個人對個人」方式的匯款，即中間完全沒有合法外匯中介機構，如銀行介接，無法符合防制洗錢及各國的外匯管理辦法，經長時間的補件，仍是無法通過，所以就撤件。

金管會指出，例如櫻桃支付從台灣要匯款到大陸，完全沒有經當地的合法外匯接收機構，直接要匯款給個人，在大陸法規上亦不允許，在沒有找到合法辦法及模式前，不可能進沙盒實驗。

而這次電支條例若在立法院完成三讀，相關子法三個月內上路，預計2021年即可接受相關申請，這次法規開放「非電子支付機構」可經金管會許可，從事在台外籍移工的小額匯兌及買賣外幣業務，即這些專門作外籍移工的非電支機構，資本額要求可能不用很高，即可作一年有數億元的匯款業務，現在有不少機構打算要申請，詢問度非常高。

(工商 )