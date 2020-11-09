美國總統大選，民主黨總統候選人拜登宣佈當選，總體經濟學者吳嘉隆指出，目前僅有媒體與候選人自行公告當選，尚未有官方機構背書，也沒有法律效力，「不知道蔡英文怎麼會去湊熱鬧，給拜登賀電？」

吳嘉隆在臉書表示，台灣選舉有中央選舉委員會，做為主辦選舉的官方機構，最後當選名單要由中選會來公告，美國一樣有聯邦選舉委員會，由它來確認與公告當選名單。候選人自行公告當選，與媒體的公告，都還沒有官方機構的背書，都只是想造成「既成事實」，而沒有法律效力，拜登自己宣佈當選，就是這種情況。

吳嘉隆直言，「我不知道蔡英文怎麼會去湊熱鬧，給拜登賀電？看在一路挺台灣的川普眼裡，作何感想？」認為蔡英文可以等美國聯邦選舉委員會確認與公告了，再發賀電，有什麼好急的呢？

民主黨也會跟川普一樣堅定反共嗎？吳嘉隆說，民主黨人有個特徵，就是善於提出訴求、善於抗爭，但不擅於把事情做成，而民主黨有兩大特點，就是抗壓性低、執行力低，簡單講，民主黨是嘴巴反共，行動親共，所以拜登一旦真的上台，台灣應該不會有舒服的日子。不過，幸好台灣的國力的上升，本來就是在惡劣的國際環境下做出來的。

吳嘉隆表示，到時候，再怎麼去抱拜登的大腿也無濟於事，還不如認真加強台灣的國防力量來得實在，畢竟民主、和平、安全與繁榮都是有代價的，自己國家自己救！

我們台灣辦選舉，有一個中央選舉委員會，做為主辦選舉的官方機構，最後當選名單要由中選會來公告。 美國一樣有聯邦選舉委員會，由她來確認與公告當選名單。 候選人自行公告當選，與媒體的公告，都還沒有官方機構的背書，都只是想造成「既成事實」，而沒... 由吳嘉隆發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)