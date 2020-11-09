「森林百匯」片鴨。（台中林酒店提供）

「森林百匯」龍蝦湯。（台中林酒店提供）

「2020 秋季台中國際旅展」11月13至16日將於台中世貿登場，台中林酒店線上旅展同步販售，今（9日）起搶先開賣，別於ITF優惠，餐券下殺88折、住宿券33折起。恰逢歲末年終尾牙季，不少企業福委會趁機購買一波，作為尾牙抽獎、員工禮券等，中台灣的民眾可先於雙11前搶購。

位處台中交通和新的台中林酒店，緊鄰國家歌劇院、秋紅谷，坐擁7期新市政中心，住宿環境擁有休閒空間，及森林百匯、奇鮮日本料理2間主題式餐廳。森林百匯「平日午晚餐券買7送1」，每套8張優惠價7623元（原價8712元），平均每張953元；森林百匯「假日下午餐券買7送1」，每套8張旅展價6083元（原價6952元），平均每張760元。（特殊節日使用方式依餐廳現場定義為準。）

前陣子剛落幕的ITF台北國際旅展，林酒店住宿券為熱賣商品，「買1送2豪華雙人住宿套券」1萬3197元（原價3萬9600元），每套3張（可同次或分次入住使用），可平日入住豪華客房（1大床）或都會客房（2小床），含2客早餐（無期限）。全年超殺價「森林百匯1泊2食豪華雙人住宿券」6188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐2客及森林百匯午餐或晚餐2客（原價1萬5378元，1年期）。

「奇鮮日料1泊2食豪華雙人住宿券」6388元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐2客及奇鮮日料午餐或晚餐2客（原價1萬6676元，1年期）。「平日升等尊榮客房-都會客房住宿券」（含2客早餐），每張5100元（原價1萬3200元，1年期）。其住宿免費享健康俱樂部（男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池）設施。

(中時 )