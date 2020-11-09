中市工人墜落2樓重傷 搶救後宣告不治 14:002020/11/09 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖說：台中市西屯區一處工地9日中午，發生工人從2樓墜樓工安意外，消防人員將30歲的工人緊急送醫急救。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區中午驚傳一名工人墜落工地2樓重傷，命危搶救中。（盧金足攝） 台中市西屯區環中路三段一處工地，9日中午12時傳出一起工安意外，年約30歲的工人施工過程，疑不慎從工地2樓墜落，消防局獲報後立即派遣黎明分隊趕往救援，警消到發現該名工人重傷生命垂危，立即在電話中執行線上指導CPR。 消防人員趕到現場，發現工人全身多處的擦挫傷，初步檢傷後緊急送醫。不過澄清醫院中港院區表示，這名墜樓工人到院前已無生命徵象，搶救後仍不治。 警方針對職災勞工通報表做後續處理，台中市府勞工局也進一步調查是否有工安缺失。 (中時 ) #工人 #工地 #發現 #重傷 #電話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市工人墜落2樓重傷 搶救後宣告不治 14:002020/11/09 社會 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 19:292020/11/09 社會 複合式市民活動中心火災搶救演練 提升公共安全 16:182020/11/09 寶島 日本精緻雜貨店KALDI在台開10店 明年前進中南部 20:492020/11/09 財經 中市太平坪林擴大都市計畫 2021年啟動 09:522020/11/09 區域情報-台中 毒品通緝犯造假證件扮刑警 真刑警一秒識破逮人 13:012020/11/09 社會 夫人投稿賣文 貼補家用 04:102020/11/09 兩岸藝文 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 14:252020/11/09 財經 違規使用學生工人！蘋果暫停與和碩的業務合作 15:092020/11/09 財經 高雄校園意外 高工男學生校內游泳測驗溺水命危 11:182020/11/09 社會 社會熱門新聞 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 中壢24歲乞丐妹非低收入戶？社會局曝調查真相 - 社會 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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