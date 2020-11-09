台中市西屯區中午驚傳一名工人墜落工地2樓重傷，命危搶救中。（盧金足攝）

台中市西屯區環中路三段一處工地，9日中午12時傳出一起工安意外，年約30歲的工人施工過程，疑不慎從工地2樓墜落，消防局獲報後立即派遣黎明分隊趕往救援，警消到發現該名工人重傷生命垂危，立即在電話中執行線上指導CPR。

消防人員趕到現場，發現工人全身多處的擦挫傷，初步檢傷後緊急送醫。不過澄清醫院中港院區表示，這名墜樓工人到院前已無生命徵象，搶救後仍不治。

警方針對職災勞工通報表做後續處理，台中市府勞工局也進一步調查是否有工安缺失。

(中時 )