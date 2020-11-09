代理摩斯漢堡的安心(1259)為符合龐大多變的數位消費市場需求，攜手母公司東元集團旗下公司合資設立科技新創公司安惠資訊，於今（9）日正式營運，盼藉此全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，提供消費者安心、便利、優質的服務體驗。

安惠資訊由東元集團旗下系統集成公司東捷資訊(6697)、人力派遣訓練公司東慧、經營料理教室ABC Cooking Studio的愛必食合資設立，額定資本額5000萬元、目前實收資本額2000萬元，其中安心持股55％。

安惠資訊將運用即時監控、自動點餐（Kiosk）、行動平台（APP）、多元點餐平台、多元支付平台、POS系統、電子看板等產品服務，結合人工智慧AI、影像辨識等知感技術，開發最貼近餐飲零售業需求的客製化系統。

安心表示，安惠資訊透過提供全方位資訊系統解決方案及周邊軟硬體銷售服務，協助客戶整合線上與線下各項資訊應用，匯集雲端資料，以達到資源整合最大化，目標成為餐飲零售業界技術先進、成長穩健、服務最佳的專業科技新創公司。

安心領先業界將自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市，2016年便推出「MOS Order」App，以數位訂餐節省消費者等待時間。近期更整合MOS App送餐系統，導入52台電動環保機車投入外送市場，布局更完整的服務面向。

安心表示，摩斯漢堡「MOS Order」App除增設外送功能、桌邊點餐服務外，近期已整合Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等4大電子支付系統，提供消費者多元支付方式。未來將持續強化數位轉型，以提供消費者更安心、便利、優質的服務體驗。

(時報資訊)