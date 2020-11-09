因應新冠肺炎疫情，陸委會今年2月10日起暫停小三通客運船舶往來，至今仍未開放。對於離島居民盼望儘早恢復小三通，陸委會主委陳明通今日仍不鬆口，表示仍要依照疫情指揮中心指示以及實際人流量需求，疫情和緩後才會考慮。

陸委會主委陳明通今日赴立法院內政委員會進行業務報告，出身金門的國民黨立委陳玉珍關切小三通的開放期程，陳明通表示，小三通是當初蔡總統擔任陸委會主委時開闢的，當時他也參與其中，對於小三通非常的珍惜。

陳明通說，金門縣長楊鎮浯也有向他反映盼恢復小三通的心聲，當初如果只是限縮不是停止，恢復可能比較容易，但楊鎮浯也認為，兩岸都要隔離14天，人流量會比較小。

究竟何時能恢復？陳明通指出要由疫情指揮中心決定，政府會整體評估，他又指，全世界疫情正在二度爆發，疫情緩和後才會考慮。

陸委會在業務報告中也指出，政府自2月10日起暫停小三通客運往來，將持續關注疫情發展、地方民意、防疫能量等，就未來小三通復航進行評估及準備。

報告中說，為促進金門、馬祖及澎湖地區建設與發展，並回應地方政府提振離島觀光發展及「小三通」便利性訴求，陸委會持續會同相關主管機關進行法規檢討，以利疫後「小三通」持續發展。

(旺報 )