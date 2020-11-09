4日，桃園中壢一名24歲沈姓少女，在外行乞數月引發網友關注，警方接獲網友報案後，當晚便聯繫上她的家人將她帶回，而父親則向警方表示「已不是第一次」，更透露「根本管不住」，返家過後隔天，她又再度提著行李至車站附近「工作」，她也表示家裡是低收入戶，也不願再伸手拿父親的錢。

據《東森新聞雲》報導，這名24歲沈姓女子家中為低收入戶，國中畢業後便考上桃園某私立高中就讀美容科，由於課堂上所需的美容教材都相當貴，當時父親因病無法工作，家中只靠母親每月當會計月收2萬，維持家中生計，於是，她念到高二便毅然決然修學，投入社會工作。

4日時，網友曾向警方報案沈姓少女在外乞討，警方將她帶回後，也通知少女父親帶回，豈知，隔日她又再度出門「工作」。（圖／翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

起初，她先是透過就業服務中心管道，至新北市從事包裝手工工作，但才做沒多久就慘遭解雇，後面又陸續地打了許多的工，但都被開除，她說「老闆都嫌她動作太慢」而不錄用。她透露，在外行乞一年多，曾有人士拿60包手工餅乾給她販賣，每包以50元售出，但她其實只有拿7元，剩餘的43元都被這位人士拿走，因此換算下來，若一天全販售完畢，也只不過賺420元。

事實上，她明知女孩子夜深仍在外，父母會擔心她的人身安危，但她表示「但我就是不想回家，回家壓力很大，所以我真的不想回家。」沈女透露父親與她的Line對話框裡，雖訊息並不多，但滿是父親對她的關心及問候，「在外面會不會冷」、「要好好照顧自己」、「要記得吃飯」、「沒錢要說」等，而沈女給予父親的回應卻總是以「嗯、喔」簡單回應。其中，在對話中更赫然發現，沈父曾匯了5萬元給她，更再次地釋出關心「是否夠用？不夠要說」。

而沈女家中其實還有3個弟弟，爸爸又因身體不適而休養，全家只靠媽媽維持家中生計，如此看來，家中經濟狀況的確令人擔憂，而沈父匯給沈女的這5萬元，推測極有可能是擔心女兒在外沒錢湊出來的。

(中時新聞網)