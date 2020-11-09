受少子化衝擊，台灣的大學教職一位難求，大批博士生因此離鄉背井，遠赴大陸任教。論及心情，有青年台師直言：「過客感很重」，如有機會，仍盼回台工作，但當前仇中意識形態在台瀰漫，台師就算回到台灣，大多不敢表明，深怕被貼上「紅色標籤」，被當成共諜。

一名在大陸中部省份某「985大學」任教的台師說，他所任教的學校環境不錯，教學氣氛並不政治化，基於個人成長背景，存在「中國情懷」，但在大陸生活仍有過客感，所以有機會還是想回台灣，不過在台灣謀得大學教職太困難，他身邊一名具英國老牌名校博士文憑的學長，沒有在台灣找到教職工作，後來也是到大陸任教。

該名台師提到，之所以想回到台灣，最大原因還是家人因素，這部分其實大陸大學主管也都心裡有數，了解台師到大陸，都是先尋求位置，有更好的機會就會離開，因此都會鼓勵台師在大陸買房、找對象，盼藉此留住人才。

另一名曾在大陸任教的公立頂大教師則說，台灣在1994年施行廣設大學政策後，「高教就被搞爛，害人家沒工作，只能自己去大陸」，教育部到現在對此都沒有認知，自食惡果，導致高教人才不斷流失。

該名公立頂大教師也提到，雖然看起來「台師一股腦往大陸衝」，其中一部分的人是很想回到台灣，但絕大多數的台師仍傾向留在大陸發展，即在於大陸環境穩定。不過部分回到台灣的台師，態度大多非常低調，問題也是出在政治因素，如今仇中情緒在台瀰漫，「不敢講話，怕回來就掛了」，甚至如果被貼上「紅色標籤」，或是被當成共諜，根本是萬劫不復。

(旺報 )