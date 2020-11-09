新北市立土城醫院是土城、樹林、三峽及鶯歌地區的大型醫院，在捷運土城站、永寧站都有醫院接駁車，也有4條公車路線行經醫院，但原本的公車路線皆不停靠樹林。新北市議員陳世榮表示，樹林人只能以轉乘方式抵達土城醫院相當不便，與市府交通局、三重客運會勘後，將會延伸公車712副線，10日後平日固定有4班次行經樹林火車站、區公所等地到土城醫院。

土城醫院今年7月22日正式營運，為長庚醫療體系結合社區醫療、整合性醫療及急重症醫療等特色打造，主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬人口。民眾可搭乘捷運和公車2種大眾運輸方式抵達土城醫院，醫院平日也有接駁車在捷運土城站、永寧接送，不過行經土城醫院的公車275副、706、藍17、藍40皆未行經樹林，樹林民眾若要看診只能在捷運轉乘。

陳世榮指出，公車無法直達土城醫院對有就醫需求的樹林民眾很不方便，上月29日曾與交通局、三重客運會勘後，規畫公車712副線從迴龍出發行經樹林火車站、樹林區公所等地再延伸至土城醫院，平日有9：00、11：00、13：00、15：00固定班次，10日開始通車。

陳世榮補充，公車712副線日後會根據民眾需求調整班次，目前也正向市府爭取捷運先導公車985、公車847行經土城醫院，希望讓樹林人到醫院看診有更多交通選擇，不用再轉乘等待。

(中時 )