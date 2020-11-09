迎接年度「雙11」購物節到來，超市龍頭全聯也加碼搶客，除了現正舉辦的超級周年慶，全台門市超過300項商品買一送一外，限時三天再加碼限定商品下殺111元起、加贈111福利點等；「PXGo!全聯線上購」也祭出咖啡麵包超殺組合優惠，使用PX Pay支付單日滿1,111元還送1,111點福利點。全聯預計，在線上線下同步推優惠下，可望再帶動業績成長一成。

不讓電商雙11專美於前，全聯表示，全聯「雙11購物節」活動11月10日～11月12日限時三天登場，加碼祭出上百項限定商品優惠，包含商品下殺111元起、合購價111元起、加贈111福利點等，活動品類涵蓋食品、用品、生鮮等，例如金針菇一包特價11元、好菇道指定品項特價5包111元、椪柑7粒特價111元、挪威鹽鯖魚切片特價2包111元，還有蜂蜜蛋糕、黃金輕乳酪蛋糕合購價111元等。

電商平台方面，全聯指出，「PXGo!全聯線上購」祭出限定最高10％回饋，活動期間使用PX Pay支付，單日每滿1,111元送1,111福利點，還加碼推出自有品牌「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購優惠，例如購買冰／熱美式（30入）加阪急麵包（30入）組合，限時特惠只要1,111元，現省539元，咖啡換成拿鐵也有組合優惠，還可搭配上述PX Pay支付優惠。

全聯表示，換算下來，OFF COFFEE美式配阪急麵包只需不到35元，OFF COFFEE拿鐵配阪急麵包也只要45元，挑戰早餐超低價，重點是還可分批取貨、轉贈親友，且不限領取時間，可趁雙11優惠檔期揪親友團購。

此外，在預購方面，全聯線上線下也同步祭出逾十項3C家電商品，限量快閃預購優惠最低2.3折起，其中，首度推出的「Switch藍紅主機加精選遊戲組」下殺市價約9.1折，還可宅配到府，限量只有100台、售完為止。全聯預計，整檔雙11購物節在線上線下同步推出優惠下，可再帶動業績成長一成。

(工商 )