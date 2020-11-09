台灣米獲得日本肯定。農委會農糧署指出，五結鄉農會與鼎山國際企業有限公司合作，通過日本611項農藥殘留檢驗的一年一作宜蘭米行銷到日本， 第一批出口稻米9日裝櫃啟運，預計今年底前先出口20只貨櫃，另有1,200公噸分批於明年出貨。

農糧署指出，宜蘭是全國唯一的單期稻作生產縣市，第二期作以休耕或轉作其他綠肥作物的方式，讓農田休養生息，增進土壤肥力。五結鄉農會為了輔導在地農民生產優質與安全的稻米，生產過程中加強對肥料施用及農藥使用之控管，經收稻榖由農會統一烘乾並低溫儲藏，以維持稻米新鮮度及食味品質，宜蘭米能通過日本進口檢驗，是對推動安全農業施政成果的肯定，也是對於後續海外市場拓展的一大激勵。

農糧署表示，因應國際市場競爭激烈，近年積極鼓勵國內碾米業者加速改善碾米廠環境衛生，提升加工品質，促進我國稻米產業升級。五結鄉農會為CAS良質米類工廠，取得ISO22000、HACCP食品安全管理、TAP稻米產銷履歷等多項認證，並設置稻米產銷契作集團產區，其精進的設備及碾製技術，都符合日本買方對於品質的要求。農糧署將持續輔導業者逐步改善，以利爭取如日本等高品質市場之訂單。

(工商 )