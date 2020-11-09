順應防疫超前部署，醫療體系也因疫情需求而加速結合科技運用，正式步入轉型的後疫情時代，相準此商機，思科偕同合作夥伴聯浚電訊、群環科技、漢民科技宣布在台啟動「思科數位醫療加速計畫」，提供結合思科協作、資安與網路連結的「數位行動醫療推車」給台灣10所醫療組織及醫療研究機構，以落實遠距醫療的可能。

思科持續關注台灣政策及產業趨勢，除了先前針對全民協作、遠距教學、資安問題釋出不同產業需求的方案外，近期也就醫療產業提出「思科數位醫療加速計畫」，希望協助各產業全面加速數位轉型。

針對後疫情時代來臨，各行各業皆積極投入數位轉型的行列，思科也針對抗疫第一線的醫療產業，傾力打造「數位醫療加速計畫」，透過思科協作方案和設備的「數位行動醫療推車」，協助醫療產業突破界限，實踐遠距醫療願景，現10輛「數位行動醫療推車」已經成功部署在10家醫療院所及醫療研究機構，包括大林慈濟醫院、中山醫大附設醫院、台大兒童醫院、台大醫院、臺中榮民總醫院、台北榮民總醫院、交通大學智慧醫療推動中心、高雄榮民總醫院、高雄醫大附設醫院以及陽明大學數位醫學中心，期待透過新科技的整合與運用，可以改善偏鄉地區的遠距醫療、進行急診室遠距會診、促進產學結合及便利醫學觀摩活動。

思科指出，近期與合作夥伴導入全台的首批行動連網數位醫療推車，可以進行急診室遠距會診，醫院可以將「數位行動醫療推車」放置在急診室及ICU病房內，供重症醫師與主治醫師會診使用，舉例來說，就曾有皮膚科醫師透過高畫質視訊設備，遠距診斷燒燙傷病患，並給予急診室醫師醫療建議，再判斷是否需要到現場，以即時掌握每個病患的最新狀況。

另偏鄉地區的病患不便出行，透過「數位行動醫療推車」，可以即時聯繫資深醫師，並得到即時診斷，此外，醫療單位也可以實踐偏鄉及區公所巡迴診療。

思科強調，新推出的「數位行動醫療推車」配備低延遲和高解析的視訊技術與硬體設備，並可加掛數位五官鏡、藍牙電子聽診器或是結合心導管儀器達成遠距診療，讓醫生可透過即時、清晰的影像診療病患。更能將心音圖傳給參與會診的團隊，透過聽、視覺的雙重診斷更有助於辨認心雜音，提高遠距醫療的精準度。

(工商 )