農委會統計 閃電颱風農損約1千8萬元 14:122020/11/09 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閃電颱風來襲後，農委會初步統計農業災情，農業產物及民間設施估計損失計1,709萬元，且受災區為屏東縣。 農產損失上，農委會指出，估計金額為1,700萬元，農作物被害面積273公頃，損害程度36％，換算無收穫面積97公頃，受損作物主要為洋蔥，被害面積160公頃，損害程度30％，換算無收穫面積48公頃，損失金額1,310萬元，其次為大豆、芝麻、蘿蔔及洋蔥（苗）等。 民間設施損失上，農委會指出，農業設施估計損失金額9萬元，主因屏東縣損失0.3公頃。 (工商 ) #公頃 #農委會 #損失 #估計 #閃電颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕軌二階將動工 陳其邁：經過民意測試 12:342020/11/09 生活 11月颱接連發 輕颱艾陶今生成 對台影響明朗 北北基防大雨 04:342020/11/09 生活 法院判決書艱澀難懂 綠委直呼：有時連我都看不懂 11:232020/11/09 政治 查東洋兩大疑點！金管會分階段調查給答案 10:392020/11/09 政治 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 08:002020/11/09 財經 年吃百萬顆安胎老藥爆嚴重副作用 食藥署評估禁用 09:012020/11/09 生活 媒體與政治的關係不是數學 04:102020/11/09 時論廣場 阿里山魚固魚節 千人樂翻達娜伊谷 04:102020/11/09 地方新聞 投資英國停車位吸金15億 5人被訴 12:452020/11/09 社會 口服安胎藥禁不禁兩難 醫界要求替代藥 09:412020/11/09 生活 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 川普痛失最愛 卸任後推特隨時準備刪他帳號 - 要聞 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 崩潰！這檔只配息1個銅板 遭爆慘輸0056關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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