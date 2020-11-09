閃電颱風來襲後，農委會初步統計農業災情，農業產物及民間設施估計損失計1,709萬元，且受災區為屏東縣。

農產損失上，農委會指出，估計金額為1,700萬元，農作物被害面積273公頃，損害程度36％，換算無收穫面積97公頃，受損作物主要為洋蔥，被害面積160公頃，損害程度30％，換算無收穫面積48公頃，損失金額1,310萬元，其次為大豆、芝麻、蘿蔔及洋蔥（苗）等。

民間設施損失上，農委會指出，農業設施估計損失金額9萬元，主因屏東縣損失0.3公頃。

(工商 )

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