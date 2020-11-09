玉山金控公布2020年10月自結盈餘，單月稅後盈餘12.8億元，累計前10月稅後盈餘152.3億元，較去年同期減少12.9％，每股盈餘為1.21元。主要子公司玉山銀行累計前10月稅後盈餘142.8億元，較去年同期減少16.9％，玉山證券累計稅後盈餘成長68.9％，玉山創投累計稅後盈餘成長246.7％。玉山金控表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。

(工商 )

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