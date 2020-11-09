玉山金控前10月每股盈餘1.21元 14:122020/11/09 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2020年10月自結盈餘，單月稅後盈餘12.8億元，累計前10月稅後盈餘152.3億元，較去年同期減少12.9％，每股盈餘為1.21元。主要子公司玉山銀行累計前10月稅後盈餘142.8億元，較去年同期減少16.9％，玉山證券累計稅後盈餘成長68.9％，玉山創投累計稅後盈餘成長246.7％。玉山金控表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，業務持續穩健發展。 (工商 ) #玉山金控 #每股盈餘 #累計前 #稅後盈餘 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巨路前三季每股盈餘5.11元 04:102020/11/09 證券．權證 劍麟前三季每股淨損0.28元 10:252020/11/09 財經 《半導體》威剛前3季三率三升 EPS 4.69元 15:562020/11/09 財經 疫情影響 中釉前三季每股虧損0.22元 15:512020/11/09 財經 《文創股》疫情回穩 華研第3季每股獲利回升至2.33元 17:042020/11/09 財經 《營建股》國產前3季每股賺1.31元 超越去年全年 16:302020/11/09 財經 《半導體》環宇-KY前3季每股虧0.29元 14:482020/11/09 財經 《其他股》提列美國子公司減損 東哥遊艇Q3每股虧3.27元 17:382020/11/09 財經 廣穎電通 第三季每股淨利0.57元 18:092020/11/09 財經 《其他電子》巨路Q3獲利衝5季高 每股盈餘1.87元 08:522020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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