針對美國總統選舉由拜登勝出，外界質疑明年元旦台灣開放美國含萊克多巴胺豬肉進口、簽署台美BTA生變等議題，行政院長蘇貞昌表示，台灣會繼續努力，台美是互利互惠的貿易夥伴，台美間增加貿易合作以及協議，對兩國都好。

行政院長蘇貞昌由經濟部長王美花、彰化縣副縣長洪榮章等人陪同，參訪彰化鹿港彰濱工業區的財團法人車輛研究測試中心，參加車輛中心成立30週年慶。

蘇貞昌受訪時指出，美國人經由民主程序選出的總統，不管黨派都是美國總統，台灣遵守承諾，蔡總統現在要讓世界各國看到台灣是個負責任的政府與國家，台灣要跟別的國家從事貿易往來，台灣豬肉拔針成功，也可以外銷，要賣給人家卻不准人家的豬肉進來，沒有這種自由貿易。

蘇貞昌強調，台灣是個民主開放的社會，政府一定會做到清楚標示，嚴格把關，而台美之間的貿易很重要，台美關係良好，美方官員也來台訪問，台美是互利互惠的貿易夥伴，兩國之間增加各種貿易合作以及協議，都是好處，台灣會繼續努力，美國新當選的總統也會為美國利益而努力。

(工商 )