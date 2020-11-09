天涼好個秋，捷絲旅台北西門館搭偽出國列車，即日起至11月29日止推出「季節限定 秋日樂園遊」住房專案，精緻雙人每房2,100元起，每房免費贈送遊樂園門票2張，可任選前往「桃園JETS嘉年華遊樂園」、亦或是「台北奧森兒童博物館」，兩者皆可藉由搭乘高鐵或是捷運抵達，交通相當方便。搭配官網訂房享加購高鐵車票75折起優惠。

捷絲旅台北西門館所推出的各式住房專案皆與時下潮流緊密結合，期望帶給房客最新奇的遊樂體驗，看準「JETS 嘉年華遊樂園」近日掀起一陣網美打卡熱潮，便趁勢推出季節限定「秋日遊樂園」住房專案，獨家贈送價值320元的「JETS 嘉年華遊樂園」入園門票2張，每張更大方包含2項A級遊樂設施體驗，遊客可親身體驗8層樓高、25公尺的「尖叫飛天輪」、IG最夯的打卡熱點「搖擺波浪」、全新打造的「擎天海盜船」以及神祕色彩的51區探險禁區等，現場更有超過20家的在地美食以及歐美式遊戲攤位，適合親子以及情侶相揪同遊。

如想遊玩台北室內樂園，捷絲旅台北西門館「秋日遊樂園」住房專案，亦安排有台北奧森兒童博物館，位在捷運大安站旁的台灣唯一兒童專屬博物館，兼具教育性、體能性與學習性，讓好奇心帶領孩子們在玩樂中探索學習。

(工商 )