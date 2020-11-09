台北中山雅樂軒酒店搶雙11商機推出住房促銷活動，11月11日上午11點起至11月13日上午11點限定三日快閃優惠，民眾於官網輸入優惠代碼 「LPR」即可以每人1,111元優惠價格 (已含稅與服務費 / 需兩人入住) 入住快活樂窩房型，同時可享萬豪旅享家會員優惠權益與積點，住宿日期可選至明（ 2021）年1月31日。台北中山雅樂軒酒店提醒，最晚取消日為預訂前一日24小時內，同時每日房型有限、售完即止。

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