台北中山雅樂軒雙11優惠 住房每人1,111元 14:232020/11/09 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北中山雅樂軒酒店推出雙11快閃優惠，輸入代號每人可以1111元下榻_Aloft Room 快活樂窩房型。圖／台北中山雅樂軒提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北中山雅樂軒酒店搶雙11商機推出住房促銷活動，11月11日上午11點起至11月13日上午11點限定三日快閃優惠，民眾於官網輸入優惠代碼 「LPR」即可以每人1,111元優惠價格 (已含稅與服務費 / 需兩人入住) 入住快活樂窩房型，同時可享萬豪旅享家會員優惠權益與積點，住宿日期可選至明（ 2021）年1月31日。台北中山雅樂軒酒店提醒，最晚取消日為預訂前一日24小時內，同時每日房型有限、售完即止。 (工商 ) #台北中山 #雅樂軒酒店 #房型 #雅樂軒 #優惠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北港百年曲館 集雅軒整修 04:102020/11/09 地方新聞 雙11 Lenovo攜手電商搶市 筆電下殺11,111元起 11:482020/11/09 科技 「龍蝦吃到飽」林酒店餐券夯 線上旅展住宿券33折起 14:022020/11/09 生活 雙11 Yahoo奇摩優惠盡出 04:102020/11/09 生活新聞 台北美福「雙11精彩快閃週」三天兩夜跨年假期優惠入住 11:312020/11/09 生活 首創AR科技虛擬時尚秀 Yahoo奇摩雙11正慶火熱開打 17:442020/11/09 科技 國旅營運回溫 寒舍餐旅第三季營收7.52億元 19:502020/11/09 財經 PChome 24h購物雙11推最高31％回饋 滿額再抽網家股票等值現金 20:432020/11/09 生活 搶賺雙11 米其林輪胎推電商專屬購胎優惠 20:292020/11/09 財經 搶雙11商機 香格里拉台南與台北遠東國際飯店祭出超低折扣 18:112020/11/09 旅遊 生活熱門新聞 颱風夜薄紗睡衣妹取餐濕透 大膽要求讓外送員傻眼 - 生活 LINE當機全台陷地獄20分鐘 網崩潰工作全毀 - 生活 一片樹葉算運勢？！命理師警示：年尾台灣有大災 - 生活 艾陶成颱 梵高最快今接力生成 最冷16度時間出爐 - 生活 獨〉吃到飽也能吃到「寶」台北喜來登Buffet 十二廚換裝升級 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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