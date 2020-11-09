台隆手創館在今年取得日本東急手創館「Tokyu Hands」商標，繼復興新型態店後，京站店也重新改裝打造並於近期開幕，台隆獨家引進Felissim貓部系列商品、涉谷風格彩妝用品、京都和風選物等商品外，也有多款京站獨家商品，且與日本超人氣的Nekoneko Shokupan貓咪吐司合作推出快閃活動，即日起至12日止，可購買到北海道鮮奶和巧克力核桃2種口味的吐司、貓掌馬德蓮等商品。
本次開幕另一亮點便是深受台灣消費者喜愛的Sonny Angel，也於台隆手創館京站店設置旗艦館，除現場展售2020奇幻太空限量版、藝術家系列蔡康永聯名限定版，另外還在京站獨家販售大師收藏系列公仔，另外京站店也節豪多款和風選物，其中以御守造型收納的護唇膏，最為特別不論送禮或自用都適合，另，為慶祝開幕即日起至17日，台隆手創館電子會員當日單筆消費滿3,000元送極白潔鞋慕斯一入。
(中時 )
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