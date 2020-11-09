美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，道指期貨9日升近300點，帶動港股表現。恒生指數9日開盤報26,157點，升444點，早盤維持升勢，恒指中午收報26,129.78點，升416.81點，漲幅1.62％。國企指數中午收報10,675.21點，上漲177.41點，漲幅1.69％。

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