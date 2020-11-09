恒生指數午盤重回26,000點 14:192020/11/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，道指期貨9日升近300點，帶動港股表現。恒生指數9日開盤報26,157點，升444點，早盤維持升勢，恒指中午收報26,129.78點，升416.81點，漲幅1.62％。國企指數中午收報10,675.21點，上漲177.41點，漲幅1.69％。 (工商 ) #恒生指數 #收報 #漲幅 #中午 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》拜登宣布當選 美元貶至10周新低 13:402020/11/09 財經 恒指開高444點 創四個月新高 10:302020/11/09 財經 拜登要領導全球 對抗新冠疫情 04:102020/11/09 國際大事 《國際金融》拜登當選總統 道指期大漲逾300點 08:342020/11/09 財經 拜登當選 美股台股漲聲響 04:102020/11/09 焦點新聞 《日股》狂飆500點 日經續創29年新高 10:162020/11/09 財經 《港股》恆指重回兩萬六、漲416點 國企同步收紅177點 12:492020/11/09 財經 美大選後 弱美元vs.強黃金 04:102020/11/09 焦點新聞 《晨間解盤》拜登勝出 綠能、華為聚焦 (日盛投顧提供) 09:082020/11/09 財經 投顧：短期預期11月指數12,480～13,300點 11:212020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 川普痛失最愛 卸任後推特隨時準備刪他帳號 - 要聞 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 崩潰！這檔只配息1個銅板 遭爆慘輸0056關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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