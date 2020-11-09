受惠細胞相關保存與治療服務增溫，加上新冠試劑業務推展，尖端醫（4186）10月營收年成長60.72％。尖端醫表示，自行研發的龍隼新冠病毒抗體快篩片，符合歐盟CE認證要求，已完成自我宣告及註冊程序，並取得體外診斷醫療器材(IVD)CE標示，目前接受東南亞與歐美客戶預定下單，只要取得外銷醫療器材查驗登記及出口許可證等申請，就可開始銷售。

新冠肺炎全球確定病例數逾5千萬例，全球第二波疫情在氣溫下降，病毒活性升高，恐有造成疫情的升溫下；市場預估，2020年全球新冠肺炎檢測產值約220億美元，其中抗原／抗體快篩產值約為69億美元，若再加入「國際出入境檢測」及「疫苗接種前後的檢測」來看，檢測需求可觀。

尖端醫指出，龍隼新冠病毒抗體快篩片取得歐盟CE認證加持，目前已獲泰國、印尼客戶預約下單，可望帶動營收成長。

為能在短時間內取證，也和世延生醫進行資源整合，由尖端醫負責研發、製造、銷售，世延生醫負責臨床前評估、法規認證，尖端醫先從市場較大的CE 認證開始，接著將陸續著手申請其他各國所需的認證。

(工商 )