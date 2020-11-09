美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，市場預期中美緊張關係可望緩和，帶動A股三大指數9日開高走高，表現強勁。大盤上，半導體類股大幅走高，臨近上午收盤，創業板指漲幅擴大至3％，深成指漲超2％，刷新2015年7月以來新高，半導體晶片產業鏈近40檔個股漲逾9％。

截至午間收盤，滬指漲1.9％，報3,375.05點；深成指漲2.43％，報14,174.69點；創指漲3.27％，報2,822.37點。類股表現方面，第三代半導體、機場航運、證券類股漲幅居前。北向資金淨流入人民幣（下同）184.31億元，滬股通淨流入73.28億元，深股通淨流入111.03億元，其中科技股更是外資買入主力。

東方財富網報導，據華西證券研報統計，公募基金對半導體概念股的配置持續提升。從過去12季的配置資料來看，隨著半導體國產化趨勢，半導體行業的布局比例從2018年第四季開始明顯提升，由0.21％提升至目前的3.46％，創下歷史新高。

(工商 )