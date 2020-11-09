為啟動數位轉型，引進日本摩斯漢堡入台的安心食品股份有限公司投資的安惠資訊科技股份有限公司9日正式營運，安心食品希望藉此全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，帶給消費者安心、便利、優質的服務體驗。

安心食品為更符合當前消費市場趨勢，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維，積極拓展數位轉型，創立安惠資訊科技股份有限公司，資本額5,000萬元，由安心食品股份有限公司、東捷資訊服務股份有限公司、東慧國際諮詢顧問股份有限公司、愛必食股份有限公司共同投資。

安惠資訊科技股份有限公司以成為餐飲零售業界技術先進、成長穩健、服務最佳的專業科技新創公司為目標，提供全方位資訊系統解決方案及周邊軟硬體銷售服務，並運用即時監控、自動點餐（Kiosk）、行動平台（APP）、多元點餐平台、多元支付平台、POS系統、電子看板等產品服務，結合人工智慧AI、影像辨識等知感技術，開發最貼近餐飲零售業需求的客製化系統，協助客戶整合線上與線下各項資訊應用，匯集雲端資料，以達到資源整合最大化。

安心食品（摩斯漢堡）領先業界使用自動點餐設備、送餐機器人陸續導入門市。在2016年推出「MOS Order」App，結合數位訂餐節省消費者等待的時間，同時品嚐到熱騰騰現點現做的美味餐點。近期「MOS Order」App除增設整合自家電動車外送功能、桌邊點餐服務，已串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營。

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