舞蹈藝術家KIMIKO林睿君與王家玄教授9日在屏東教會舉辦婚禮，兩人特別回到屏東家鄉，該地同時也是KIMIKO父母當年結為連理的見證處，場面相當感人。KIMIKO夫妻互許感人誓言，現場許多人流下感動淚水，KIMIKO在誓詞說道：「你總是可以細心觀察我的需要，也可以用實際行動接住我偶爾的脆弱，最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想。」

KIMIKO真摯地對老公說：「你是我在這個紛繁複雜的世界中堅持下去的動力，也是讓我沒有包袱，可以放心大笑，相處不累的存在，和擁有自己最想要的特質，而不是設條件限制的人談一輩子的戀愛，你就是我心中那個善良的肩膀，我們都覺得成為彼此終身伴侶的兩人關係，才會是真正的團隊，力量永遠大於單打獨鬥，所以我想說從今天起在我們往後的生活裡，我想像今天一樣，站在你身旁，站在你身旁，你只要微微低頭，就可以看到我堅定的目光，和你一起共組家庭是最美好的事。」一番話道出兩人對彼此的愛，相當感人。

KIMIKO與王家玄拍攝甜蜜婚紗照。（星予公關提供）

早上10點進行結婚典禮前，KIMIKO與王家玄教授搭乘BMW禮車抵達現場，由LinLi Boutique為新娘打造的訂製禮服首度曝光，兩穿式白紗設計，上身平口抹胸使用扇紋蕾絲剪裁設計而成，自握柄開始慢慢向扇面展開的圖樣，搭配同樣材質製成的短版披肩，不同於傳統新娘白紗的薄透輕紗設計，讓KIMIKO展現芭蕾舞伶婀娜優美的靈魂及身段。

由證婚人鄭逸新牧師及司禮長老帶領之下正式展開，婚禮全程以國、台語進行，伴隨著20多人聖歌隊歌頌台語聖歌，透過鮮少公開的長老教會教堂傳統、隆重儀式與現場賓客們分享生命美好。

(中時 )