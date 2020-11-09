彰化社頭清水岩童軍露營區至1981年啟用至今，已經經過35個年頭，2015年該露營區納入交通部跨城亮點計畫，由縣府提出計畫向交通部爭取2億預算進行大整修。（吳建輝攝）

彰化社頭清水岩童軍露營區至1981年啟用至今，已經經過35個年頭，2015年該露營區納入交通部跨城亮點計畫，由縣府提出計畫向交通部爭取2億預算進行大整修，包含環境、遊憩體驗、公共設備等設施，去年底完工後，陸續進行委外招標工作，但遲遲未有廠商願意進駐，彰化縣政府城觀處長田飛鵬表示，招商工作一直持續進行，今年10月已經順利與投資廠商完成議約，預計下周就能簽約完成，接下進行點交與營運計畫的審查，最快明年暑假之前，能將整個社頭露營園區，開放給民眾來使用。

據中華民國露營協會統計，國內常態露營人口約達2百萬人，加上因疫情關係，讓國內旅遊大爆發，讓能野外享受自然與新鮮空氣的露營，自然變成許多民眾首選，彰化縣政府將社頭清水岩，打造成全台第一平地最大「溫泉露營區」，共9.92公頃，讓遊客可一次滿足溫泉、露營、烤肉、及親子遊憩等活動。

縣府提出計畫向交通部爭取2億預算進行大整修，包含環境、遊憩體驗、公共設備等設施。（吳建輝攝）

去年就完成整建的露營區，已經荒廢將近一年，雜草叢生已經看不出溫泉池的面貌。（吳建輝攝）

「中斷將近一年」田飛鵬表示，事實上園區在去年底就已經修建完成，但今年2月進行OT招商時，廠商可能覺得條件、硬體設備甚至是疫情等因素，經過2次都投標未果，因此縣府將標件做一個通盤檢討，今年8月順利案子標出，11月15日前廠商會把用完印的簽約書送過來，完成後會進行約２個月的點交，並討論後續更詳實的投資執行企畫書，及半年的裝修期，最快明年暑假前能開放。

田飛鵬說，目前也與廠商討論幾個經營方向，包含戲水區、溫泉區、及露營區等規劃，可能會分成傳統營地，與高級露營專區，提供整套專業的帳篷、床鋪、設備等，民眾只需要人來，就能體驗完整的露營活動，但實際的營運模式，還是必須等到廠商提出，才能確定，期盼未來開放後，能引領彰化整體的露營風潮。

(中時 )