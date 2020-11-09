拜登贏得此次美國大選、入主白宮，大批川粉至今仍不願接受川普敗選的事實，全美各地驚現川普鐵粉全副武裝、帶槍上街抗議的景象。

"You've come heavily armed as if you are going to war..."



Sky's @AlexCrawfordSky asks rifle-wielding Donald Trump supporters in Atlanta, Georgia, why they are carrying guns to demonstrations.



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美東時間7日中午，各大美媒相繼預測拜登拿下賓州20張選舉人票，贏得本屆大選、入主白宮，不過川普至今不願承認敗選，聲稱選舉詐欺，要再提起訴訟、力圖翻盤。

他的粉絲們也不願接受川普敗選，美聯社報導，7日，大批川粉聚集亞特蘭大市（Atlanta）、奧斯汀（Austin）、鳳凰城等各州首府抗議，他們人數少至數十人，多則數千人，他們高喊「還沒結束」、「停止竊取」等口號，口徑和川普一致，聲稱「非法選票」贏得了選舉，當中部分人士更公然帶槍上街。

拒絕接受川普敗選，全美各大城市出現川粉上街抗議的情形，當中不少人全副武裝帶槍上街，宛如要上戰場。圖為奧勒岡州一名全副武裝、持有步槍的川粉。（圖／美聯社）

英國《地鐵報》（Metro）指出，事實上自3日美國大選投票日登場以來，全美各城市便可經常見到川粉帶槍上街。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普支持者的抗議行動仍持續進行，昨（8）日，部分川粉持槍出現在密西根州蘭辛（Lansing）的州議會大樓前，亞利桑那州鳳凰城、紐澤西州抗議群眾當中也可見到全副武裝、攜帶半自動步槍的人士。

在喬治亞州亞特蘭大市，英國「天空新聞網」（Sky News）記者克勞芙（Alex Crawford）攔下好幾名攜帶槍枝的川粉，詢問對方為何要帶槍，影片顯示，其中一名男子回答「為了安全」，克勞芙回應，「但你全副武裝來這裡，好像要去打仗一樣」，男子隨後聲稱拜登支持者也帶槍。

克勞芙接著詢問另一名同時帶步槍及手槍的男子「為何要這樣打扮」，對方聲稱這是「憲法賦予的權利」。

(中時新聞網)