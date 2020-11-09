在台灣市占率最高的即時通訊服務LINE今(9)日又出現當機情況，回溯上一次LINE出現較大規模當機情況，就發生在11月2日，時隔一週竟然又發生類似情況，可讓不少仰賴LINE進行上班事務溝通的公司哀鴻遍野。

LINE今日下午左右開始出現當機情況，根據網友回報，較不穩定的情況出現在LINE電腦版之中。雖然LINE電腦版用戶不像手機版有2100萬那麼多，但根據LINE先前公布的數據，也有500萬之譜，影響範圍同樣相當廣泛。對於LINE服務出現不穩定的情況，今日有不少PTT八卦版網友在版上提出疑問，除了有網友無奈表示好不容易跟學妹要到LINE，結果居然因為當機傳不出訊息，讓網友只能在版上討拍；也有依靠LINE電腦版工作的網友搞笑表示，因為LINE當機今日可以（提前）不用上班了，顯出心中的無奈。

PTT有不少網友針對今日LINE當機情況提出疑問。（摘自PTT）

Downdetector網站的LINE當機相關資訊。（摘自Downdetector網站）

根據監測網站穩定度的Downdetector網站顯示，LINE自今日下午出現不穩定的情況，網友主要報告的問題包含無法接收訊息（57%），以及無法登入（42%）。因應無法透過LINE傳訊息的回應，有網友敏感的發現，這已經是一週內第二次發生類似情況，因此開始發起LINE替代品的討論；此外也有網友指出，目前LINE幾乎成為廣告平台，平時用來傳訊息的機會反倒少了，點出了LINE如今的狀態，以及本身使用習慣也因此改變的結果。

記者已向LINE方面尋求回應，目前尚未收到關於本次當機情況的回應，若有回應會在第一時間更新。

(科技)