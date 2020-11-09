《商情》黃金亞洲電子盤上揚 14:142020/11/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因拜登當選下任美國總統，市場預期實行更多財政刺激政策的可能性加大，拖累美元走軟，於近2個月低點附近波動，因此提振金價上揚；截至台北時間下午2點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲10.6美元，報每盎司1962.3美元。 12月白銀上漲0.333美元，報每盎司25.995美元。 1月白金上漲6.6美元，報每盎司906美元。 12月鈀金下跌12.8美元，報每盎司2478.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：王品、為升、陽明、南紡、萬海、聯詠 10:162020/11/09 財經 汽車產業回溫 電子零組件受激勵 前景靚 04:102020/11/09 投資理財 盧秀燕打造酷城市 亞洲統神站台 議員秒變電競粉絲 15:422020/11/09 生活 萬海Q3賺近18億 估Q4獲利更可觀 18:102020/11/09 財經 《盤後解析》電子搭航運 13100到手 14:312020/11/09 財經 《晨間解盤》拜登勝出 綠能、華為聚焦 (日盛投顧提供) 09:082020/11/09 財經 A股開高 各類股普遍上揚 10:432020/11/09 財經 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 22:332020/11/09 財經 桃市府推出石門活魚電子券 30家餐廳可抵消費 15:492020/11/09 生活 台股狂噴機會來了！利多連環爆 台指期夜盤大漲200點 21:232020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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