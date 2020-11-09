因拜登當選下任美國總統，市場預期實行更多財政刺激政策的可能性加大，拖累美元走軟，於近2個月低點附近波動，因此提振金價上揚；截至台北時間下午2點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲10.6美元，報每盎司1962.3美元。

12月白銀上漲0.333美元，報每盎司25.995美元。

1月白金上漲6.6美元，報每盎司906美元。

12月鈀金下跌12.8美元，報每盎司2478.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)