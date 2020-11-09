8吋晶圓代工廠世界(5347)自行結算10月合併營收約為28.48億元，較9月之歷史第三高微幅月減0.07%，較去年同期仍增加約15.95%。今年1至10月合併營收約為272.62億元，創歷年同期新高，年增率約16.46%。

世界先進對第四季展望持續樂觀，預期單季營收再創新高，達84~88億元，因此預期11、12營收也仍在28億元左右之高檔水準。

世界先進今年在新加坡新廠挹注產能，以及持續受惠8吋晶圓代工需求旺盛，第四季營收將再創新高，公司預估本季營收達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點；目前訂單能見度已到明年上半年，董事長方略表示，明年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

世界先進第三季營收83.43億元續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.93元，前三季稅後純益44.84億元，年增率約2.8%，每股純益2.74元。

(時報資訊)