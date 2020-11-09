路透社報導，為了從華為手中奪取更多的市占版圖，以及抵禦來自蘋果公司的競爭，三星電子可能較預期提前一個多月推出旗艦款Galaxy S系列手機。

消息人士透露，三星最快準備於明年1月底推出新款Galaxy S21手機，與今年3月初推出S20手機相比提早了一個多月。三星電子對此消息不願發表評論。

華為一度威脅三星在全球智慧手機市場的龍頭地位，但由於美國川普政府祭出禁令，拑制全球對華為智慧手機與電信設備的晶片供應，現在這家中國競爭對手正處於生死存亡的關頭。

今年第二季三星遭華為超車，將全球手機一哥的位子拱手讓人，但在第三季立即奪回王位，部分即受惠於美國對華為祭出的零組件供應限制。一家智慧手機主要晶片供應商的內部人士透露，華為的庫存料將在明年初耗盡。

三星也面臨著小米、Oppo等其他中國對手的競爭，這些中國品牌也將受惠於華為的困境。

此外，根據市場研究公司Canalys所做的調查，與去年推出的前一代旗艦手機相比，三星電子今年第二季在美國的5G版Galaxy S20出貨量減少了59%。相較之下，蘋果旗艦機iPhone 11第二季在美國的出貨量較去年最熱賣的iPhone XR增加了15%。受新冠肺炎疫情影響，蘋果在10月推出第一款5G版iPhone手機，時間較以往延後一個月，使三星面臨的競爭加劇。

(時報資訊)