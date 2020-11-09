大陸9月以來「高高在上」的豬肉價格低頭，「豬肉價格降兩成」更直接登上熱搜。據大陸農業農村部信息中心和卓創資訊聯合監測觀察，2020年第43周（10月26日至10月30日），大陸16省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤36.12元（人民幣，下同），相比第36周（8月31日至9月4日）的47.16元，降幅達23.4％。

大陸農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華說，綜合考慮生豬生產恢復情況、豬肉進口、消費需求變化等因素，明年元旦春節期間，豬肉供應量同比會增長30％左右，價格總體上將低於上年同期水準，不會再出現價格大幅上漲的情況，能保障過年期間民眾的碗裡不缺肉。

據中新網報導，大陸農業農村部對全國500個縣集貿市場的定點監測顯示，截至10月第4周，豬肉價格的單周變化上已連續8周下降，與去年同期相比的話，更自10月第2周起出現下降。

進一步聚焦觀察到10月第4周，全大陸的活豬平均價格每公斤29.82元，比前一周下降3.6％，年減幅23％；而全大陸豬肉平均價格47.66元，也比前一周下降3.2％，年減幅18.6％。

另分地區看，北京豬肉價格單周也出現上漲，重慶、安徽、福建、山西、湖北等28個省份價格下降，海南價格持平。華南地區豬肉平均價格較高，為每公斤51.04元，東北地區則較低來到43.47元。

(旺報 )