台中市消防局四平分隊1輛救護車，8日晚間行經北屯區1處路口時，迴轉時與賓士車發生碰撞，賓士車瞬間失控衝撞路邊停車格內的18台機車，所幸無人受傷，雙方無酒駕，車禍肇因及責任歸屬由警方調查釐清。

台中市警第五分局交通分隊小隊長吳俊儒說，車禍發生當時，救護車執行公務，沿著松竹路往苗栗方向行駛，因路口迴轉未注意，與46歲往昌平路直行，邱姓男子所駕駛賓士車發生碰撞，當時是綠燈的狀況。

據了解，當天由27歲蕭姓消防員駕駛該輛救護車，執行公務，行經松竹與松安路口迴轉時，與另輛沿松竹路直行賓士車發生碰撞，賓士車衝向路旁停車格，造成多車受損。肇事邱姓駕駛說，未注意救護車迴轉，不料撞上路邊機車。

吳俊儒指出，救護車右前保險桿受損，賓士車左側前後車門擦傷，而路邊停車格的18輛機車遭波及、現場無人受傷，經酒測值雙方皆無酒駕，但救護車鳴笛示警有優先路權；遇救護車不立即避讓者，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照等罰則。

(中時 )