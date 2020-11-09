花蓮七星潭風景區近年因遊客增加導致生活污水暴增，且一旁美崙工業區事業廢水未經處理，一併排入大排水溝，造成溝內臭氣衝天甚至可見污染情形；花蓮縣議員黃振富今在縣議會定期會總質詢，要求縣府比照鯉魚潭污水改善計畫，建置污水處理系統，縣府表示，除新城鄉公所定期清淤外，並請經濟部研擬在工業區建置處理系統。

黃振富日前和花蓮縣議會建設小組前往七星潭大排，進行污水處理考察行程，發現污水臭氣沖天，且伴隨大量泡泡排入大排，景象怵目驚心，請花縣府儘速派員清理；黃認為定期清理治標不治本，今請縣府說明惡臭來源外，並評估是否能依循鯉魚潭商圈業者，進行污水截流過濾系統之後再排放。

環保局代理環保局長饒慶龍說明，七星潭大排目前主要排放附近業者及住戶的生活污水，及美崙工業區產生的事業廢水；環保局目前已輔導附近7間餐飲業者及飯店，裝設油水分離器設施，今年也舉辦4場針對油水分離及生活污水減量的說明會；事業廢水6日已發文請經濟部工業局在美崙工業區設置油水分離設施。

針對生活污水，建設處長鄧子榆表示，目前縣府已編列預算，請新城鄉公所定期清淤，了解排放源頭後，整合附近公共廁所設施，比照鯉魚潭污水改善計畫，進行相關排水設施改善計畫，建置污水處理系統，徹底改善七星潭風景區內污水問題。

針對美崙工業區排放的事業廢水，縣長徐榛蔚回覆，目前已經請經濟部中央委員評估，參考光華工業區及台開心農場污水處理廠，研擬建置大型污水處理系統。

(中時 )