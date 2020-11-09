新北市新莊區7日晚間發生一起街頭鬥毆事件，2名男子深夜裡在巷子內發生口角，進而引發肢體衝突，鄰居紛紛出來查看，原本持甩棍的一方反遭對方奪棍，這起衝突只有一人輕微受傷，轄區警方迅速抵達，將二人逮捕帶回偵辦。

據了解，18歲的邱男原本從事水果行工作，與18歲擔任木工的吳男原為朋友舊識，日前邱男帶著一群朋友到吳男家中作客，吃喝玩樂，一時興起竟然將吳男家中弄得亂七八糟，沒收拾殘局就拍拍屁股閃人，讓吳男心生不滿，雙方多次在通訊軟體中互嗆，吳男更嗆說「玩不起不要玩」。

7日晚間2人在吳男住家附近巧遇，想起之前恩怨，雙方爆發口角，邱男不滿吳男罵他，於是手持甩棍尾隨到吳男住家樓下，打算用甩棍教訓對方，衝突一觸即發，雙方爭吵聲響也讓鄰居紛紛出來制止。

轄區新莊警分局丹鳳派出所接獲報案，警員不到3分鐘就趕抵現場，迅速制伏二人並查扣甩棍，帶回警局偵辦。

邱男不滿的說，雖然弄壞對方家，也打算賠償，但對方三番兩次對他出言不遜，他才會受不了持甩棍理論。但衝突過程中，甩棍反遭對方奪走。警方表示，由於雙方認識，僅吳男手部輕微瘀青，並不打算提告，訊後仍將二人依社維法移送裁罰。

(中時 )