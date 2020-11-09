友達（2409）公佈2020年10月自行結算合併營收為257.25億元，較上月減少1.4％，與去年同期相比大幅提升28.8％。面板價格自6月以來大漲5～6成，面板廠第三季營收年增率轉正，並且轉虧為盈，10月營收表現維持在高檔。

友達10月份整體大尺寸面板出貨量超過1,075萬片，較9月份減少3.9％。中小尺寸面板出貨量超過1,073萬片，較9月份增加2.5％。

9日友達股價在平盤附近震盪，尾盤大單敲進，上漲0.87％作收，收盤價11.55元，成交量達11萬張。

(工商 )