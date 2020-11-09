友達10月營收257.25億元、年增28.8％ 14:252020/11/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈2020年10月自行結算合併營收為257.25億元，較上月減少1.4％，與去年同期相比大幅提升28.8％。面板價格自6月以來大漲5～6成，面板廠第三季營收年增率轉正，並且轉虧為盈，10月營收表現維持在高檔。 友達10月份整體大尺寸面板出貨量超過1,075萬片，較9月份減少3.9％。中小尺寸面板出貨量超過1,073萬片，較9月份增加2.5％。 9日友達股價在平盤附近震盪，尾盤大單敲進，上漲0.87％作收，收盤價11.55元，成交量達11萬張。 (工商 ) #友達 #月營收 #萬片 #月份 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群創10月營收250億元、年增13.4％ 14:392020/11/09 財經 世豐10月營收達2.1億元、年增53％ 16:092020/11/09 財經 崇越電10月營收6.63億元 年增6.5％ 16:492020/11/09 財經 《興櫃股》松果購物10月營收黯淡 前10月仍增26.31％ 10:502020/11/09 財經 煤焦油系列產品銷售回溫 中碳10月營收月增15％ 17:292020/11/09 財經 劍麟10月營收年增4.27％ 第四季拚轉盈 10:302020/11/09 財經 《光電股》玉晶光10月營收月減11.08％ Q4戰新高 17:382020/11/09 財經 軒郁 前十月營收年增35％ 04:102020/11/09 證券．權證 中光電10月營收月減12％ 18:292020/11/09 財經 漢來美食10月營收3.32億元、年增15％ 連4月創同期新高 16:102020/11/09 旅遊 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。