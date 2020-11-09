美國總統大選在11月7日、8日大致底定，由民主黨候選人拜登將入主白宮，使未來中美貿易關係、美國與盟邦關係、北美新冠疫情等，預期多將獲得改善，激勵包括台股在內周一亞洲地區主要股市，幾全面大漲，台股加權指數盤中觸及13149及收盤13127點，雙創歷史新高。

由於美國金融與科技等產業大老，力挺拜登勝選，也籲請全美支持白宮新主人，使共和黨候選人暨現任總統川普，迄目前雖遲不肯認輸，並揚言向最高法院控訴選舉不公，但因始終拿不出具體証據，而被市場預期川普大勢已去，美國總統大選幾近塵埃落定。

台股在美大選消面愈趨確認後，短線即呈噴出榮景，在蘋果供應鏈三王，包括權王台積電、股王大立光與組裝廠霸主鴻海於周一領軍向前衝，激勵電子股如半導體（含IC設計）、被動元件、矽晶圓與MOSFET等族群響應，加上傳產之航運、電機、造紙、橡膠、生技與玻璃等類股助攻，而金融保險族群負責穩盤下，終激盪盤勢開高走高，改寫歷史新高。

集中交易市場加權價指數終場大漲153.94點，報13127.47點，單日漲幅1.19%，成交2193.75億元，係量價俱揚榮景，且技術面之5日均線已向上交叉10日線、月線及季線，顯示短多氣盛，使個股極短線之軋空氣勢熱到最高點。

重量級集團股短線僅和碩逆勢下挫，餘除蘋概三王外，包括台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、聯電、日月光投控、聯發科、台達電、第一金、友達、群創、南亞科、台泥、亞泥、統一、台玻、遠東新、陽明、長榮與國巨等，都站在多方。

櫃買方場方面，短線生技類股指數雖拉回，個股漲跌互見，但電子、化學、紡纖、電機、鋼鐵、航運、營建與觀光等族群紅光滿面，使勢開高之後不回頭，終場指數大漲1.4%，報168.13點，成交666.35億元。

亞股方面，周一迄目前除馬來西亞與印尼兩市場逆勢下挫外，餘日本、澳洲、南韓、新加坡、香港、大陸滬深兩市、泰國、菲律賓、越南及印度等股市，幾呈普天同慶之大漲局面。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前也都是大漲榮面，顯示市場對拜登入主白宮後，重振全球新秩序，多給予認同及肯定。

業內人士指出，台股在美國大選前，已在萬三與萬二關卡間，觀望量縮整理約3個月時間，市場籌碼大多沈澱，加上政策面不偏空，使美大選底定後，包括法人、大股東、主力群、內實戶及中實戶等市場大咖幾悉數出籠，卡位波段潛力股，刺激台股短線噴出；在台灣Q4與明年上半年景氣仍審慎樂觀下，波段行情值持續追蹤。

(工商 )